Eindrucksvolle Präsentation

Schneider hatte anhand der Berichte der Delegation aus Dourtenga und einer gemeinsamen Besprechung im „Kernteam“ der Klimapartnerschaft, dem unter anderem auch der Brühler Umweltberater im Rathaus, Dr. Andreas Askani, angehört, eine eindrucksvolle Präsentation vorbereitet. Wesentliche Projekte der bisherigen Planung in Zusammenarbeit mit der westafrikanischen Partnergemeinde bleiben die Rückhaltung von Wasser zur Verbesserung der Landwirtschaft, die Erzeugung von Strom durch erneuerbare Energien sowie die Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung vor Ort zu den Themen Landwirtschaft, Umwelt, Wasser, Hygiene und Gesundheit.

Nun werden die Kosten für die Projekte ermittelt und eine Prioritätenliste in Dourtenga erstellt. Mit diesen Ergebnissen und mit den Brühler Programmen wird man sich bei dem Besuch einer Delegation aus Dourtenga im Juli in der Hufeisengemeinde befassen.

Doppelte Wirkung entfalten

„Wir sind auf einem guten Weg“, bilanzierte Bürgermeister Göck nach der Tagung, und dankte allen Kernteam-Mitgliedern für ihren Einsatz und den Organisatoren der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ für die finanzielle Förderung dieser auf zwei Jahre angelegten Arbeit, an deren Ende ein Programm zum Klimaschutz in Dourtenga und in Brühl stehen soll.

„Deswegen passt es auch gut, dass wir in Brühl im Moment ein integriertes Kimaschutzkonzept erarbeiten, das mit dieser internationalen Komponente sozusagen doppelt Wirkung entfalten kann.“ Freilich brauche es in beiden Fällen viele Mitmacher, um sowohl in Brühl als auch in Dourtenga den Klimaschutz voranzubringen, appellierte er an die Bürger, die Beteiligungsformate zu nutzen, die in Zukunft sinnvoll kombiniert werden sollen. zg/ras

