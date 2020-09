Erfolgsstory: Zahl der Plätze wächst auf 630

Landgericht

Täter (26) muss fast fünf Jahre ins Gefängnis

Der 26-jährige Hockenheimer, der am 19. Januar dieses Jahres gegen 3.20 Uhr in einem Lokal in der Fortuna-Passage einen 31-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt hat (wir berichteten mehrfach), muss für vier Jahre ...