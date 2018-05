Anzeige

Brühl/KETSCH.Die nächste öffentliche Sitzung des katholischen Pfarrgemeinderates findet am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr im Pfarrheim Ketsch statt.

Auf der Tagesordnung stehen zunächst die Vorstellung und eine Erläuterung zum Ergebnis der Klausurtagung des Rates im März – das Thema war damals die Etablierung des Gemeindeteams.

Außerdem geht es um einen Rückblick zu den Ostergottesdiensten, um die Genehmigung der Satzung der Kantorei und Informationen zum Fronleichnamsfest am Donnerstag, 31. Mai, in Ketsch. Zudem gibt es Hinweise zum Hungermarsch, der am Sonntag, 17. Juni, in Brühl stattfindet, und einen Bericht aus dem Arbeitskreis zum Helferfest.