Brühl.Der Jahrgang 1939 feierte gemeinsamen den 80. Geburtstag im TV-Clubhaus. Es gab zahlreiche Ansprachen und Anekdoten aus der ehemaligen, gemeinsamen Schülerzeit. In vertrauer, heiter gestimmter Runde wurden viele Erinnerungen von damals wachgerufen. So wurde in einem humoristischen Zwiegespräch der Schulweg der damals insgesamt 83 Schüler im Jahre 1948 nachgestellt. Auf diese Weise lebten viele Bilder aus den alten Zeiten wieder auf. / zg

