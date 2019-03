Erinnerungen an vergangene Tage

Brühl.Wie war das, als beim Friseur ständig zwölf Kunden saßen und sich über die Neuigkeiten in Brühl und Rohrhof austauschten? Als man im Kaufhaus Faulhaber, in den Drogerien Hartmann und Blesch, bei Metzger Hermann oder im Schuhgeschäft Hafner alles einkaufen konnte, was man zum Leben brauchte?

Das war zu einer Zeit, als jeder den „Entenjakob“ kannte, aber Auswärtigen auf die Frage, wo Jakob Triebskorn wohne, keine Auskunft geben konnte. Als alle Brühler noch in der Schachtel schwimmen lernten, weil es in der Gemeinde noch lange kein Schwimmbad gab. Diese und noch viele weitere Themen möchte der Verein für Heimat- und Brauchtumspflege in seiner Gesprächsrunde vor 70 Jahren aufgreifen.

Rund um Alban Gredel und Klaus Ensenauer werden noch weitere Einwohner sich erinnern. Die Gesprächsrunde findet im Anschluss an die Mitgliederversammlung am Donnerstag, 4. April, um 20 Uhr im TVB-Clubhaus statt. kro

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019