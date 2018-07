Anzeige

Brühl.Der Angelsportverein Rohrhof hat sich für seine 67. Fischerfest einige Änderungen ausgedacht – sowohl von der Durchführung her als auch bei den Programmpunkten. Erneut soll es aber über vier Tage hinweg gehen, vom 31. August bis 3. September. Wie jedes Jahr ist die bewährte Fischbäckerei von Marion und Peter Obeldobel mit knusprig herausgebackenen Spezialitäten an einem Stand vertreten. In der Schlemmerecke unter der Leitung von ASV-Mitgliedern, wird eine Auswahl an Fleisch und Wurst-Delikatessen angeboten.

Das Fischerfest beginnt am Freitag, 31. August, auf dem Festplatz erstmals mit einer Oldie-Night mit der Gruppe „Nobody’s Perfect“, die für Stimmung und Unterhaltung sorgen. Davor, um 20 Uhr begrüßt Bürgermeister Dr. Ralf Göck die Gäste und sorgt mit Vertretern der Welde-Brauerei für den Bieranstich.

Am Samstagmorgen ab 10 Uhr findet das Fischessen für ältere Mitbürger unter Mitwirkung des Sonnenscheinhorts, des Kindergartens St. Michael und den Kerweborscht statt. Alleinunterhalter Heinz Tippl sorgt mit seiner Plattenkiste für Stimmung. Die Abholung des Fischerkönigs und seiner Prinzen wird wie jedes Jahr unter musikalischer Begleitung des Spielmannzugs der Feuerwehr Brühl stattfinden. Gegen 20 Uhr werden die Gewinner geehrt. Nach der Proklamation der neuen Regentschaft spielt erstmals die Showband „Lifestyle“ in Rohrhof.