Erneut betrunken im Auto unterwegs

Brühl.Zwei Polizeibeamte wollten in der Nacht auf Freitag gegen drei Uhr einen Ford-Fahrer auf der Bundesstraße 3 in Richtung Schwetzingen kontrollieren. Der 47-jährige Fahrer ignorierte allerdings sowohl Blaulicht, als auch das Haltezeichen des Streifenwagens und fuhr, teils in Schlangenlinien, unbeirrt zu seiner Wohnadresse in Brühl.

Als er aus dem Fahrzeug stieg, konnte ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Das Ergebnis eines Atemalkoholtests ergab einen Wert von knapp zwei Promille, eine Ärztin entnahm noch eine Blutprobe.

Da der Mann, wie die Polizei betont, bereits in der Vergangenheit betrunken Auto gefahren war, besaß er inzwischen auch keine Fahrerlaubnis mehr. Sein Wagen sowie dessen Papiere wurden sichergestellt. pol

