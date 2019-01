Eroberung mit findigen Scherzfragen

Brühl.Das Rathaus in der Hufeisengemeinde ist eine uneinnehmbare Bastion? Weit gefehlt. Trotz trutzender Gemeinderäte und einem „starken Mann“ an der Verwaltungsspitze, öffneten sich der närrischen Streitmacht aus Kollerkrotten und Rohrhöfer Göggeln die Türen letztendlich doch. Die Macht liegt fortan bis zum Aschermittwoch, 6. März, in den charmanten Händen von Janina I. vom Feuerstuhl

...