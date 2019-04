Eröffnung mit „Hoaggelfisch“

Brühl.„Es ist bald soweit“, freut sich Bäderchef Patrick Berndt. Die Vorbereitungen für die Freibadsaison sind fast komplett abgeschlossen, so dass sich die Schwimmfreunde am Mittwoch, 1. Mai, in die erfrischenden Fluten stürzen können.

Das Freibad öffnet um 9 Uhr seine Pforten für die Besucher und schließt an diesem ersten Tag um 19 Uhr wieder. Vom Start an bis 12 Uhr wird die Band „Hoaggelfisch“ mit Rock, Blues und Pop für Begleitmusik am Beckenrand sorgen.

In der Nebensaison im Mai und im September öffnet das Freibad täglich von 9 bis 19 Uhr. Von Samstag, 1. Juni, bis Samstag, 31. August, ist der Badespaß von 9 bis 20 Uhr möglich.

Es gibt eine Schlechtwetterregelung, dann öffnet das Freibad von 9 bis 11 und 17 bis 19 oder 20 Uhr. ras

