Von Unkraut und Kartoffeln

Ob die Kinder das Spiel vom „Kaiser und den Mohren“ kennen würden? Von langen Ohren war da die Rede und von „Dreckspatzen“. Eine kleine Provokation, bevor es ans Rennen ging. Heute heißt dieses Spiel „Wer hat Angst vorm weißen Hai?“ und Anne Fonje, Leiterin des Sonnenscheinhorts, betonte noch eben schnell, dass diskriminierende Spielanleitungen wie jenen vom Kaiser und den Mohren längst passé seien: „Alle Menschen sind gleich.“

In der folgenden Ferienwoche können die Kinder auf Spurensuche gehen: Wie sah die Welt im Jahr 1950 aus? Mit welchen Spielen beschäftigten sich die Kinder von einst: Vom Dosentelefon bis zum Kreiselbrummen werden sie in vergangene Zeiten eintauchen. Zeiten, in denen neben dem Spielen noch viele Pflichten auf die Kinder warteten: Kartoffelstecken, Unkraut hacken, putzen und flicken.

„Wie selbstverständlich die Mitarbeit der Kinder war, habe ich im Kindergarten erlebt“, verriet Helmut Mehrer, „an meinem fünften Geburtstag ging ich morgens ganz stolz zur Schwester, einer Nonne, die den Kindergarten leitete, und habe verkündet: ,Ich werde heute fünf.’ ,Was, fünf?’, sagte sie, ,dann bist du groß genug, mir beim Aufrollen der Wolle zu helfen.’ Sie nahm ein Päckchen Wolle, streifte es mir über beide Arme, so dass sie den Faden fürs Stricken aufrollen konnte.“ ak

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.03.2018