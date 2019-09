Erziehung bildet Schwerpunkt

Brühl.In der Gemeindeverwaltung fiel für Auszubildende, Praktikanten und FSJler der Startschuss zu einem neuen Lebensabschnitt. Sie wurden von Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Ausbildungsleiterin Anna-Lena Schneider im Rathaus begrüßt. Der Bürgermeister stellte die Gemeinde „links und rechts am Rhein“ vor. Die gute Erreichbarkeit der Naherholungsgebiete am Rhein werde von den Bürgerinnen und Bürgern am meisten geschätzt.

Anschließend betonte er die hohe Bedeutung der Kinderbetreuung und den steigenden Bedarf an qualifizierten Erziehern und Kinderpflegern. Die Auszubildenden dieser Berufsgruppe bilden auch die größte Gruppe, stellte Bürgermeister Göck fest.

So freue sich die Hufeisengemeinde auf Gabriel Hübsch. Er hat sich für ein Anerkennungspraktikum entschieden und wird die Mitarbeiter im Hort an der Schillerschule, eine sozialpädagogische Einrichtung für Kinder im Grundschulalter, für ein Jahr lang unterstützen. Auch Lina-Florine Röper möchte sich mit Kindern beschäftigen. Sie beginnt im Sonnenschein-Kindergarten ebenfalls ein einjähriges Anerkennungspraktikum. Im „Haus der Kinder“ absolvieren Julia Scherf (drittes Lehrjahr) und Fausta Cristina Catuara (zweites Lehrjahr) eine praxisintegrierte Ausbildung mit dem Berufsziel der staatlich anerkannten Erzieherin.

Zusätzlich bietet die Gemeinde insgesamt zwölf Jugendlichen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) abzuleisten. Damir Ualiyev, Michael Bernard, Cagatay Yelmaz und Moritz Ludt beginnen ihr FSJ im Sonnenschein-Hort. Carolina Bauder ist dort bereits seit März tätig. Im Sonnenschein-Kindergarten unterstützen Lea König und Lena Piwecki das Team.

Verschiedene Ämter durchlaufen

Die jungen Frauen Madlen Walter, Chiara Honermeyer und Hannah Strifler machen ein FSJ im „Haus der Kinder“. Jana Kalotai und Johannes Schend haben sich für ein FSJ im Hort an der Jahnschule entschieden.

Ausgebildet wird aber auch weiterhin im Rathaus der Hufeisengemeinde. Nadine Roth beginnt ihr Einführungspraktikum für den Studiengang Public Management. Sie wird bis zum Februar verschiedene Abteilungen in der Gemeindeverwaltung kennenlernen, bevor sich das Grundlagenstudium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl anschließt. In das zweite Lehrjahr als Verwaltungsfachangestellte kommt Fenya Walther. Sie wird diverse Ämter durchlaufen, um die Aufgaben und die Struktur der Verwaltung näher kennenzulernen. Ardonita Murtaj wird Ende dieses Jahres ihre Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte ablegen.

Die Nachwuchskräfte, die sich für eine Ausbildung, ein Studium oder ein FSJ bei der Gemeinde entschieden haben, werden von einer umfassenden und lehrreichen Ausbildung profitieren, so Bürgermeister Göck. Die Neulinge werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt und stets von den zuständigen Ausbildern individuell betreut werden.

„Wir sehen es als eigene Verantwortung an, die jungen Menschen bestmöglich auf ihre tägliche Arbeit vorzubereiten und ihnen viel Fachwissen zu vermitteln, um somit den Grundstein für eine gute berufliche Zukunft zu ermöglichen“, so Göck. Zu den Wünschen für einen guten Start in das Berufsleben gab es noch ein kleines nützliches Präsent vom Bürgermeister mit auf den Weg. zg

