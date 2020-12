„Es fehlt, die Menschen zu sehen“

Brühl.In ordentlichen Stapeln liegen die Flyer der evangelischen Kirchengemeinde auf dem Tisch. 2700 Stück sind es insgesamt, die freiwillige Helfer bis zum 24. Dezember in die Briefkästen der Gemeindemitglieder werfen werden. Es ist eine kurzfristige Aktion, die das Team rund um Pfarrer Marcel Demal und Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch auf die Beine gestellt hat. Eigentlich wäre ein Stationengottesdienst im Freien geplant gewesen – wegen des Lockdowns hatten die Verantwortlichen diesen allerdings abgesagt.

Von der Bereitschaft der Kirchengemeinde zu helfen, sind die beiden Pfarrer gerührt. „63 Menschen waren bereit, beim Stationengottesdienst zu helfen – die Rückmeldung war super“, erzählt Hundhausen-Hübsch. Und auch jetzt bei der Flyer-Aktion hätten sich schnell Freiwillige gefunden. „Die Broschüre ist eigentlich für die Nachbarschaftshilfe entworfen worden. Wir haben zusätzlich ein Einlegeblatt mit persönlichen Grüßen beigelegt“, fügt die Pfarrerin hinzu. In den Flyern steht die Weihnachtsgeschichte mit Interpretationen – wer will, kann damit sogar einen kleinen Gottesdienst bei Kerzenschein feiern.

Friedenslicht abholen

Außerdem wird es auf der Webseite der Kirche verschiedene Angebote geben. Oskar Ackermann hat die Weihnachtsgeschichte auf „kurpälzisch“ aufgenommen, Ekkehard Spindler spielt auf der Orgel und am 24. Dezember geht ein Podcast online. Wer nicht auf das Friedenslicht verzichten möchte, kann von 15 bis 18 Uhr bei einem der beiden evangelischen Pfarrhäuser klingeln. „Es fehlt mir, die Menschen zu sehen. Normalerweise war ich an den Feiertagen immer viel unterwegs. Das wird sicher komisch, die ganze Zeit zu Hause bei der Familie zu sein“, ist sich Hundhausen-Hübsch sicher.

Und auch für den katholischen Pfarrer Erwin Bertsch ist dieses Weihnachten anders als sonst. Die Gottesdienste werden an den Feiertagen abwechselnd aus den Kirchen in Brühl und Ketsch per Livestream übertragen. Außerdem ist das Krippenspiel der Kinder aufgezeichnet worden, das ab Heiligabend auf der Webseite angeschaut werden kann.

„Diese Situation hat noch niemand erlebt. In der Vorbereitungszeit hatte ich trotz der Pandemie viele Dinge zu erledigen, sodass ich den Unterschied wahrscheinlich erst am 24. Dezember merken werde, wenn ich um 17 Uhr in der leeren Kirche stehe“, erklärt Bertsch. Und dann werde er feststellen, dass etwas Wesentliches fehlt: die Menschen. „Gegenwärtig vor Ort zu sein ist natürlich etwas anderes, als virtuell einzuschalten. Es ist mir aber dennoch wichtig, mit den Menschen in Kontakt zu stehen“, meint der Pfarrer.

Info: Liste der Angebote unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.12.2020