Es gibt laut Statistik kein bundesweites Vereinssterben

Brühl.Jeder Verein weniger ist ein schmerzlicher Schritt – in Brühl lösten sich die DLRG und der Frauensingkreis innerhalb weniger Tage nacheinander auf. Oft heißt es dann, es würde nicht mehr ein so reges Vereinsleben geben wie in früheren Jahren. Doch deutschlandweit ist ein anderer Trend festzustellen. Im Gründungsjahr des Frauensingkreises, 1951, waren in Deutschland nur 86 000 Vereine gemeldet – aktuell sind es fast 600 000. Es sind aber vor allem Fördervereine, deren Zahl in der jüngsten Zeit stetig steigt.

An Brühl geht dieser Trend allerdings vorbei. Dort hat sich die Zahl der im Vereinsregister gelisteten Gruppen in den vergangenen 20 Jahren von knapp 90 auf nunmehr 80 reduziert. Damit liegt die Gemeinde sogar unter dem Landesschnitt. Rechnerisch gibt es in Baden-Württemberg 76 Vereine auf 10 000 Einwohner – das würde für Brühl ein Soll von über 100 Gruppen bedeuten.

Laut laut Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft wächst bei rund einem Drittel aller Vereine die Mitgliederzahl an, bei knapp jedem vierten – das sind vor allem die Traditionsangebote – geht sie allerdings zurück.

Ein allgemein drängendes Problem ist, Ehrenamtliche zu finden, die in Vorstandsposten Verantwortung übernehmen wollen. ras

Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.08.2019