Es ist ein starkes Zeichen der Solidarität

Brühl.Die Weihnachtstage sind eine Zeit, um zusammenzurücken. Besonders in Corona-Zeiten werden viele Menschen ihre Lieben allerdings nicht besuchen können. Darüber hinaus treffen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie Menschen, die ohnehin schon auf Unterstützung angewiesen sind, besonders hart. Um diesen hilfsbedürftigen Personen ein freudiges Weihnachtsfest zu ermöglichen, führt der Real-Markt die Wunschbaum-Aktion durch.

Im Eingangsbereich des Marktes in der Mannheimer Landstraße steht diesmal bereits zum 14. Mal in Folge der Wunschbaum. Sozialpartner des Marktes das Sterntaler-Kinderhospiz. Die Wünsche der Kinder hängen an bunten Papierkugeln im Baum. Alle Kunden sind eingeladen, die Initiative mit Spenden zu unterstützen.

„Die Wunschbaumaktion ist ein ganz einfacher Weg, etwas Gutes zu tun und Menschen eine Freude zu machen. Einfach eine Karte dem Baum entnehmen, den Wunsch erfüllen und das Geschenk an unserem Service-Center abgeben“, so Real-Geschäftsleiter Thorsten Arns. Alle Geschenke, die bis Samstag, 19. Dezember, bei Real abgegeben werden, wird Arns pünktlich zum Weihnachtsfest an Sterntaler weiterleiten.

Beate Deubel, Leiterin des Kinderhospizes, ist begeistert von der Aktion, wie es in einer Presseerklärung heißt. „Wegen Corona fühlen sich in diesem Jahr viele Menschen allein. Diese Aktion ist ein starkes Zeichen, dass sie trotzdem auf die Gemeinschaft zählen können und dass es Menschen gibt, die ihnen eine Freude bereiten wollen. Im Namen aller Kinder möchten wir uns schon jetzt bei den Spendern herzlich bedanken.“ zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.12.2020