Es ist eine Herzenssache

Es ist ein sehr schönes Signal, dass die Organisatoren des Ferienprogramms setzen: Corona soll den Sommerspaß nicht komplett ausbremsen. Dass dabei hohe Auflagen erfüllt werden müssen, um die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen, aber auch die Aktivposten auf der Anbieterseite keinem überflüssigen Infektionsrisiko auszusetzen, versteht sich da von selbst. Doch in der Hufeisengemeinde ist man überzeugt – anders als in manchen umliegenden Kommunen – dass diese Aufgabe zu schultern ist, ohne leichtsinnig zu werden. Also wird natürlich auf die Auflagen wegen der Corona-Pandemie geachtet.

Das spiegelt sich auch darin wieder, dass manche über die vergangenen Jahre liebgewordene Aktion vorsorglich abgesagt worden ist. Sicherheit für alle gehe vor, ist aus dem Rathaus immer wieder zu hören. Trotzdem wird allerhand an Ferienspaß angeboten. Es gibt sogar Neulinge, die nun unter den erschwerten Bedingungen erstmals Aktionen anbieten.

Und das ist auch gut so, denn nach dem langen Unterrichtsfrei in der Zeit des lahmgelegten Alltag in den vergangenen Wochen, zeigte sich, dass viele Familien mit der freien Zeit überfordert waren. Nicht nur ihnen kann jetzt ein unterhaltsames und informatives Programm geboten werden.

Dass dieses Kunststück gelungen ist, darf getrost als Meisterstück von Verwaltungsmitarbeiter Thomas Weis und all seinen Unterstützern bezeichnet werden. Gratulation zur schnellen und ideenreichen Zusammenstellung des Ferienspaßes. Dieses Engagement zeigt, dass allen Beteiligten das Ferienprogramm ein echtes Herzensanliegen ist.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.07.2020