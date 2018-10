Es ist eng rund um die Spinde

Brühl.„Die Feuerwehrleitung macht eine wirklich gute Arbeit – inzwischen ist eine so ordentliche Mitgliederstärke erreicht, dass man die Entwicklung schon vorbildlich nennen darf.“ Bürgermeister Dr. Ralf Göck ist voll des Lobes für die schnelle Truppe der Brandbekämpfer. Doch die zunehmende Zahl an Einsatzkräften, die unter anderem in der guten Jugendarbeit der Floriansjünger begründet ist, hat

