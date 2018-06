„Es ist keine Seismizität zu erwarten“

Anzeige

Brühl.Über allen Löchern ist Ruh’, könnte man angesichts der Situation bei der einst angedachten Geothermie-Anlage im Brühler Süden das Dichterwort entsprechend anpassen. Die Projektgesellschaft Geoenergy, die 2005 mit ersten Erkundungen des Untergrundes begonnen hatte, plante auf dem Areal ein großes Erdwärme-Kraftwerk zu errichten.

Im April 2015 meldete das Unternehmen allerdings noch vor Fertigstellung der Arbeiten Insolvenz an – das Aus für die Anlage, die in Baden-Württemberg als Pilotprojekt gehandelt wurde, in Brühl aber nach anfänglicher Begeisterung im Laufe der Zeit auf immer heftigeren Widerstand traf.

Bei seiner Ansprache zum 20. Dienstjubiläum von Bürgermeister Dr. Ralf Göck (wir berichteten) sagte dessen Stellvertreter in der Laudatio auf den Jubilar am Freitag, dass „dieses Projekt ist bis heute noch nicht endgültig abgeschlossen“ sei. Wie ist der aktuelle Stand auf der Anlage? Unser Faktencheck soll Antworten geben.