Brühl.Beim inzwischen zwölften Heini-Langlotz-Lauf werden übermorgen über 700 Starter erwartet. Auftakt ist um 10 Uhr traditionell die Brühl-Rohrhofer-Meile über 3,3 Kilometer, für die bereits Schirmherr und Bürgermeister Dr. Ralf Göck seine Startzusage gegeben hat.

Im Anschluss an diesen Wettbewerb treten die Jüngsten um 11 Uhr (männlich) und 11.15 Uhr (weiblich) zum Bambinilauf über 720 Meter an. Für den Heini-Langlotz-Lauf über zehn Kilometer fällt der Startschuss um 12 Uhr.

Durch die Großveranstaltung gibt es für den Verkehr verschiedene Sperrungen. So besteht am Sonntag, 11. März, ab 7.30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung um 15 Uhr ein absolutes Haltverbot in der Hockenheimer Straße. Von 9.45 bis 10.30 Uhr gilt dies ebenso im Oftersheimer- und im Plankstadter Weg sowie in der Heddesheimer- und Darmstadter Straße.