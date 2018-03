Anzeige

Fritz Fichtner berichtete von seinen Erlebnissen, als er vor über 50 Jahren seinen Vater Albert, die Familie wohnte damals noch im Schlossgarten, in die Wiesen begleiten durfte. Er sei gleich von dieser „ganz neuen Welt“ fasziniert gewesen: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“

Die Jahreszahl 1781 ist im Sandstein an der Mittelschließe des Schneckengrabens eingeschlagen. Kurfürst Carl Theodor hatte die Wiesen als Ausgleichsflächen für den Schlossgarten genommen und ein Bewässerungssystem einbauen lassen. Die Rheinauen waren damals Jagdrevier der Hofgesellschaft. Genau 1880 Grenz- und Flursteine wurden gesetzt, 73 Einzelbauwerke errichtet, 15 mit Ketten und Balken regelbare Schleusen gebaut, 4000 Meter Schutzwälle angelegt und elf Kilometer Grabensystem ausgehoben, zählte Fichtner auf.

Reste vom alten Bewässerungssystem sind noch bei der Teufelsbrücke zu sehen. Die Schließe am Sommerdamm sieht aus wie ein neues Bauwerk, ist aber alt und wurde immer wieder überbetoniert. Der Schneckengraben ist der Hauptentlastungskanal, seine Grabensohle hat sich im Laufe der Jahre um etwa 80 Zentimeter erhöht.

„Bis zum Karpfe isch dr Rhoi“, hieß es früher, wenn das Wasser stieg. Ein Plan des Kulturbauamts Heidelberg zeigt den alten Verlauf der Leimbach zwischen Görngasse und Hauptstraße sowie in die Mühlgasse. An der alten Mühle war der Einspeisungspunkt für das Bewässerungssystem. Torfstücker, Mittelgewann, Große Platte und Rohrwiesen heißen die Segmente, die mit Wasser versorgt wurden. Ziegeleibesitzer Johann Baptist Eder ließ Fischweiher anlegen, die später zugeschüttet wurden. Der Hauptabbau von Lehm fand ebenfalls in den Wiesen statt. Die Ziegeleien Eder und Merkel lieferten für ganz Deutschland.

Schilf für die Industrie

Eine weitere Nutzung betraf den Schilfanbau zur Rohrmatten-Produktion. Sogar eine Bahnhofsattrappe aus Sperrholz, mit der die Nazis die Bomberpiloten vom Rheinauer Bahnhof ablenken wollten, stand dort. Und Mitte der 1980er Jahre gab es Planungen, im Gebiet Torfstücker einen Golfplatz anzulegen. „Zum Glück ist das große Areal auch nicht für die Kiesausbeutung verwendet worden“, so Fichtner.

Die Rohrwiesenschleuse führt Wasser in den Leimbach. Auch die alte Zwillingsschleuse im Damm ist immer noch vorhanden. Die Mündelschließe wurde instandgesetzt. Die Mittelschließe, „die letzte vor den Urgewalten des Rheins“, so Fichtner, hat einen Stahlschieber zwischen dem Sandsteingemäuer. Antriebe und Schieber seien ausgewechselt worden, das Fundament aus Eichenbalken sei geblieben.

Der Wasser- und Bodenverband kümmere sich intensiv um das Gebiet. Der Schneckengraben müsse dringend gesäubert werden. Eine Genehmigung für das Ausbaggern sei stets verwehrt worden, führte der Wiesenhüter aus. Jetzt habe man eine „Softversion“ ins Auge gefasst, indem man einfach mit der Motorsäge durchgeht und den Graben von Geäst und Baumstümpfen befreit.

Für die Sanierung der Gräben seien umfassende naturschutzrechtliche Stellungnahmen notwendig, monierte Fichtner. Das dauere seine Zeit. Lob gab es für die Birnbäume in der Verlängerung der Mühlgasse. Die historische Baumallee war unlängst von Sascha Weber und seinem Team von der Stadtgärtnerei Schwetzingen durch einen Erhaltungsschnitt ertüchtigt worden. Fichtner dankte für die baumchirurgische Maßnahme, die schon viel früher hätte geschehen müssen.

„Wiesen gehören uns allen“

Dem Vortrag schloss sich eine Fragerunde an. „Die Wiesen gehören uns allen, die Gemarkung ist nebensächlich“, sagte Fichtner über die Namensgebung für die Schwetzinger Wiesen und versprach dem Heimatverein einige Grenzsteine, die bisher noch bei ihm im Hof stehen.

Anschließend zeigte Albert Fichtner Bilder von landwirtschaftlichen Geräten aus einer Zeit, in der noch mit Pferden gearbeitet wurde. Die Zeugnisse der landwirtschaftlichen Tradition in der Hufeisengemeinde sind in einer Ausstellung auf dem Hof in der Mühlgasse zu sehen.

Die älteste „Spargelschees“ gehörte Fichtners Mutter, die 1896 geboren wurde. Ein Stoßkarren diente auch dem Transport. Auch Leiterwagen wurden genutzt. Bohnen- und Hopfeneisen erleichterten die Gartenarbeit. Rübenmühlen zerkleinerten das Gemüse für die Tiere.

Krauthobel und Knoddlkärchel

Mit Hilfe einer Presse wurde Apfelsaft hergestellt. Mit einem Krauthobel konnte auch der Strunk entfernt werden. Die Pferdeäpfel wurden mit dem „Knoddelkärchel“ eingesammelt. Der Strohschneider wurde für lange Roggen- und Weizen-Ähren benutzt. Eine Feldschmiede, ein Eigenbau von Albert Fichtners Vater, steht ebenso wie ein Heuwender und Mähmaschinen für Ein- oder Zweispänner noch in der Ausstellung. Messer wurden am Schleifstein geschärft. Die Zähne des Rechens wurden aus Akazienholz nachgefertigt.

Kartoffeln wurden früher ohne Maschine gesteckt, das sei immer viel Arbeit gewesen, meinte Albert Fichtner zum Abschluss des Vortrags, der viel Applaus erhielt.

