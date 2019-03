Es wird dunkel in den Straßen

Brühl.Die Hufeisengemeinde beteiligt sich am heutigen Samstag erstmals an der WWF-Umwelt- und Klimaschutzaktion „Earth Hour“. Während in den meisten Kommunen, die bei der Aktion mitmachen, darauf verzichtet wird, die übliche Beleuchtung wichtiger Gebäude einzuschalten, gehen in Brühl um 20.30 Uhr für eine Stunde sämtliche Straßenlaternen aus, heißt es aus dem Rathaus.

Die Bevölkerung wird von Bürgermeister Dr. Ralf Göck gebeten, Vorsicht walten zu lassen. „Wir wollen ein klares Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz setzen, auch wenn wir unsere Beleuchtung im Wesentlichen auf energiesparende Lampen umgestellt haben“, so Göck, der die Bürger bittet, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen und das Licht zuhause auszulassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 30.03.2019