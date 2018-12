Es wird noch einmal final

Franz-Josef Feimer verabschiedet sich in der Villa Meixner von der Bühne © feimer

Brühl.Der Vorverkauf für die letzte Premiere des Piano-Kabarettisten Franz-Josef Feimer in der Villa Meixner hatte gerade erst angefangen, da war er auch schon vorbei – es gab eine so enorme Nachfrage, dass Kulturmacher Jochen Ungerer das „Ausverkauft“-Schild ins Fenster hängen musste.

Doch der engagierte Mann wollte es dabei nicht belassen, sondern überzeugte Feimer, einen Zusatztermin in der Villa Meixner anzubieten. Und so gibt es Zusatzveranstaltung für das letzte Feimer-Programm „Finale“ am Samstag, 25. Mai, ab 20 Uhr.

Karten für diese zusätzliche Veranstaltung gibt es ab sofort für 20 Euro an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, und – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – im Kundenforum unserer Zeitung, Telefon 06202/20 5-205. ras

