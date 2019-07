Eva Hofbauer geht gern mit ihren Töchtern schwimmen

Brühl.Bei den sommerlichen Temperaturen, die in den vergangenen Tagen so manchen zum Schwitzen brachten, hilft für viele meist nur noch eine Abkühlung im Freibad. So ging es auch Eva Hofbauer aus Brühl und ihren beiden Töchtern Lara und Jana, die von Bäderleiter Patrick Berndt und Bürgermeister Dr. Ralf Göck feierlich als 50 000. Besucher begrüßt wurden.

„Ich bin in Brühl aufgewachsen und

...