Evergreens und Maritimes

Brühl.„Musik liegt in der Luft“ - so lautet das Motto des Herbstfestes für die ältesten Einwohner der Gemeinde. Für die Musik sorgt das Künstlerpaar Regina und Hugo Steegmüller mit Evergreens aus den 1920er bis 1960er Jahren sowie der Seemannschor der Marinekameradschaft Hockenheim mit maritimem Liedgut.

Dazu lädt die Gemeinde alle Einwohner ein, die Ende Dezember 70 Jahre und älter sind und die nicht an der Seniorenbewirtung in Rohrhof teilgenommen haben. Statt des Backfischs dort erwartet die Senioren in der Festhalle Zwiebelkuchen oder alternativ Käsekuchen zu passenden Getränken.

Die Veranstaltung findet am morgigen Freitag von 15 bis 18 Uhr in der Festhalle statt. Einlass ist bereits ab 14.15 Uhr. ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.09.2018