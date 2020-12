Exhibitionist in den Wiesenplätz

Brühl.Einen Exhibitionist beobachteten Zeugen am Dienstag gegen 10.30 Uhr in den Wiesenplätz bei der dortigen Holzbrücke am Leimbach. Der Mann habe sich laut Polizeiinformationen hinter einem Gebüsch versteckt.

Dort habe er den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und an seinem Glied manipulierte. Die alarmierte Polizei konnte den Mann nicht mehr finden. Der Täter wird von der Zeugin als etwa 65 Jahre alt mit kräftiger Statur beschreiben. er soll rund 175 Zentimter groß sein, trug eine schwarz-blaue Winterjacke und eine blaue Wollmütze. „Möglicherweise wurde die Handlung von weiteren Personen beobachtet“, betonen die Ermittler und bitten diese wichtigen Zeugen nun, sich beim Polizeiposten, Telefon 06202/7 12 82, oder Revier in Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden. pol/ras

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 10.12.2020