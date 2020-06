Expedition in die Rheinauen startet

Brühl.Auf die Spur der Tiere im Naturschutzgebiet Backofen-Riedwiesen bei Rohrhof begeben sich die Teilnehmer einer Aktion zum Tag der Artenvielfalt. Zusammen mit den Jägern und Naturschützern Guido Moch, Dr. Norbert Sälzler und Heinrich Koch wandern sie durch die einmalige Auenlandschaft.

Die Veranstaltung für gemeldete Teilnehmer startet an diesem Sonntag vom Parkplatz am Yachtclub Kurpfalz beim Restaurant „Heimat“ in der Antwerpener Straße im Mannheimer Ortsteil Rheinau. In zwei Gruppen geht es mit Sälzler in den Auenwald, Koch führt die zweite Gruppe über die Wiesen an den Standort des LeNa-Anhängers von Guido Moch. Dort wird den Gästen die Flora und Fauna erläutert. Dazu werden Präparate und Ansichtsmaterial aufgebaut. Beginn des Tags der Artenvielfalt ist um 10 Uhr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 20.06.2020