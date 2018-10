Expedition zu den Matterhörnern der Welt

Hans Kammerlander am „Matterhorn von Norwegen“. © Kammerlander

Brühl.„Meine schönsten Berge auf dieser Erde – Matterhörner der Welt“ stellt Extrembergsteiger Hans Kammerlander am heutigen Donnerstag um 20 Uhr in der Festhalle vor.

Der Vortrag von Hans Kammerlander bietet Abwechslung und eine Reise in schöne Länder und Gebirgsregionen. Zwischen Fels und Eis, Landschaften und Kulturen, voller Emotionen und spannender Geschichten. Hans Kammerlander gehört zu den außergewöhnlichen Bergsteigern unserer Zeit. Er hat zwölf der vierzehn Achttausender bestiegen und als erster die „Seven Second Summits“ auf allen Kontinenten, nach einer der beiden Versionen. Er ist vom Mount Everest und vom Nanga Parbat mit Ski abgefahren. In seiner Vita stehen rund fünfzig Erstbegehungen und fast sechzig Solo-Klettereien in schwierigen Alpen-Wänden. Er gilt als einer der ganz großen Allrounder des Alpinismus, gleichermaßen souverän in Fels, Eis und in extrem großen Höhen.

Schön wie ein Bergkristall

Kaum zu glauben, all die Berge auf den Fotografien ähneln dem Matterhorn: Der „Shivling“ in Nordindien, die „Ama Dablam“ in Nepal, der „Mount Assiniboin“ in den kanadischen Rocky Mountains, der „Stetind“ in Norwegen, der „Mount Belalakaja“ in Russland. Schön geformt wie ein Bergkristall und irgendwie alle mit Ähnlichkeiten zum Matterhorn. Steile, scharfe Grate, grandiose Wände und oben tolle Tiefblicke. Der Einlass beginnt um 19.15 Uhr; die Sitzplätze sind nummeriert. Eintrittskarten zu einem Preis zwischen 19 und 25 Euro gibt’s im Kundenforum unserer Zeitung. An der Abendkasse wird ein Zuschlag von 3 Euro fällig. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 25.10.2018