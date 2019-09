Experte beim Erbrecht

Brühl/Mannheim.Die Suche nach dem geeigneten Anwalt ist oft ein schwieriges Unterfangen. Und so gibt es viele, die helfen wollen: In einer umfangreichen Recherche ermittelte das Nachrichtenmagazin Focus erneut besonders häufig empfohlene Anwälte. Herausgekommen sind im Fachbereich Erbrecht insgesamt 85 Tipps für auf diesem Spezialgebiet tätige Fachanwälte.

Zu den bundesweiten Top-Experten in Sachen Erbrecht gehört auf dieser Liste der in Brühl lebende Rechtsanwalt Bernd Kieser (Bild), der zusammen mit Kollegen die Anwaltskanzlei Kieser & Hegner Rechtsanwälte in Mannheim betreibt. Für diesen Fachbereich nennt die Bundesrechtsanwaltskammer rund 1500 juristische Beistände. Als seine weiteren Spezialgebiete benennt er die Themen Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Sozialhilferegress und Elternunterhalt.

Viele Empfehlungen erhalten

„Die Anerkennung, die wir bereits zum sechsten Mal erfahren, freut uns natürlich“, erklärt Rechtsanwalt Kieser, in Brühl auch ehrenamtlich für die CDU als Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister tätig, im Gespräch mit unserer Zeitung. Von einem unabhängigen Institut aus Hamburg befragt worden, seien neben Kollegen, die Empfehlungen für ihn aussprachen, auch Mandanten im gesamten Bundesgebiet. Unter dem Strich erklomm Rechtsanwalt Kieser so einen Spitzenplatz in der Bewertung, die ihm nun per Urkunde erneut vom Focus bestätigt wurde.

Neben seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt ist er auch als Dozent und Referent bei der anwaltlichen Fortbildung, als Dozent an der EBS-Privatuniversität Oestrich-Winkel und als Autor in mehreren Fachzeitschriften tätig. Zuletzt wurde von ihm das im Bundesanzeiger-Verlag erschienene Buch „Praxishandbuch Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung“ veröffentlicht. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.09.2019