Experten lüften Geheimnisse des Herzens

Brühl.Die Geheimnisse des Herzens stehen im Mittelpunkt des 22. Gesundheitsforums am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr in der Festhalle. Der Internist Dr. Axel Sutter und Bürgermeister Dr. Ralf Göck, die Initiatoren und Aktivisten des Forums, haben für diese Herbstveranstaltung bekannte Gesundheitsexperten der Region für die Vorträge gewinnen können. Kompetent betrachten sie das Herz und die Herzensangelegenheiten aus verschiedenen Blickwinkeln und geben viele Anregungen, wie man mit seinem Herzen gesund und harmonisch leben kann.

Den Vortragsabend wird der kardiologische Chefarzt der GRN-Klinik Schwetzingen, Professor Bernd Waldecker mit dem Thema „Wenn das Herz aus dem Rhythmus ist“ eröffnen. Die Zuhörer werden erfahren, wie man mit Herzrhythmusstörungen gut umgehen kann und welche Therapiemöglichkeiten die moderne Kardiologie bietet.

Stimme und Stimmungen

Das Team des Therapiezentrums spricht anschließend über „Herzensangelegenheiten“. Beate Schulz, Heilpraktikerin und systemische Therapeutin, hat ihr Herz an die klassische Homöopathie verloren. Sigrid Schönecker widmet sich als Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin voller Herzblut der menschlichen Stimme und als Konfliktberaterin auch der dazu passenden Stimmung. Den Vortrag begleiten Dieter Fendrich, Osteopath, und Nicole Kiefer, Logopädin.

Beim Herz-QiGong mit Ursula Haffner-Heid werden alle mitmachen können, um eine tiefgreifende und besondere Entspannungsmethode selbst an sich zu erfahren. Schließlich wird zu erfahren sein, was man selbst für sein Herz tun kann, dass es gesund bleibt oder wieder gesünder wird – das wird der Kardiologe Professor Thorsten Kälsch in seinem Beitrag darlegen. Zum Abschluss des Abends berichtet Dr. Axel Sutter, wie das Herz mit dem Gehirn kommuniziert und wie dieses Wissen für ein Leben in bestmöglicher Gesundheit genutzt werden kann. zg/ras

