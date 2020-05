Experten machen online Appetit mit Spargelrezepten

Brühl.Gemeinsam kochen oder die Küche der Gastronomen aus dem Mittelmeerraum zu genießen, das geht gegenwärtig nicht wirklich. Doch die Zwangspause hat die mediterrane Kochgesellschaft, die sich außerhalb der Corona-Zeiten regelmäßig in der Küche des evangelischen Gemeindezentrums trifft, genutzt, um ihre Webpräsenz zu überarbeiten und sich gleichzeitig zu ihrem 20-jährigen Bestehen klar zu positionieren.

„Unser alter Internetauftritt war vereinsgerecht, der neue wird dem Verein gerecht“, freut sich die Vorsitzende Christiane Appel aus Brühl über die gelungene Umsetzung. Partner des Vereins der Hobbyköche ist diesbezüglich Volker Knobloch aus Wald-Michelbach.

Der Begriff mediterrane Küche wird von den Hobbyköchen der Gesellschaft als Oberbegriff für die landestypischen Küchen aller Länder der Mittelmeerregion verwendet. Wenn diese natürlich im Einzelnen unterschiedlich sind, so weisen alle ähnliche Elemente auf: viel Olivenöl und Oliven, frisches Saisongemüse, fast immer Knoblauch, Meeresfisch und Meeresfrüchte, Pasta, Reis – und Rotwein. Der hohe gesundheitliche Wert von Olivenöl und seine breite Palette von Anwendungs- und Nutzungsmöglichkeiten haben es der kulinarischen Truppe schlichtweg angetan. Unter anderem böten diese mediterrane Rezepte eine der besten Möglichkeiten, Olivenöl im kulinarischen wie gesundheitlichen Sinn zu genießen. Die Mitglieder der mediterranen Kochgesellschaft haben Spaß am gemeinsamen Kochen und setzen, quasi nebenbei, wissenschaftliche Erkenntnisse kulinarisch um. Unser Motto: Gesund durch Genuss.

Auch wenn gegenwärtig die Vereinsaktivitäten ruhen müssen: Die Freude am Genuss und am Ausprobieren ist der neuen Webpräsenz anzusehen. Und da Saisonales und Regionales bei den Mediterranen auch schon immer angesagt ist, stellen sie im Mai das Schwetzinger Spitzengewächs, den Spargel, in den Mittelpunkt ihrer kulinarischen Aktivitäten. Das königliche Gemüse punkte mit Aromenreichtum und lasse sich vielfältig zubereiten – roh, sanft gegart, gebraten, gerät die Vorsitzende der mediterrane Kochgesellschaft ins Schwärmen. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 06.05.2020