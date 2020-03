Experten sehen keine belastende Lärmzunahme

Der aktuelle Plan des Neubaugebietes von Süden aus gesehen: Links sieht man den großen Komplex aus Schillerschule, Hallenbad und Sporthalle, rechts davon führt der Schrankenbuckel einmal senkrecht durch die Animation. Die geplanten Häuser des Neu-baugebietes sind in Grün gehalten, die bestehenden Nachbargebäude in Weiß. Besonders auffällig im Neubaugebiet ist der große Baukörper des seniorengerechten Wohnens an der Einmündung der Römerstraße in den Schrankenbuckel (Bildmitte). Die Bebau-ung in der rechten Bildhälfte ist im Vergleich zu den ursprünglichen Entwürfen nun etwas lockerer vorgesehen.

