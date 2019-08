Facettenreiche Vielfalt der Kreativität

Brühl.„Parallele Gegensätze“ lautet das Thema, unter dem sich das Künstlerforum mit seinen kreativen Ausdrucksformen dem Publikum in der Villa Meixner präsentieren möchte. Mit einem vielfältigen Programm in verschiedenen Stilrichtungen in der und um die Jugendstilvilla möchten die Mitglieder des Forums den Kunstgedanken im Ort weiter forcieren, erklären die Mitglieder der Vereinigung in ihrer Einladung.

So erleben die Besucher Steinmetzmeisterin Cony Welker mit Skulpturen in verschiedenen Materialien, lustige, hintergründige Cartoons von Annika Frank, gegenständliche Eisen- und Stahlschweißkunst von Winfried Rauscher, blühende Landschaften und Stillleben in Aquarell von Waltraut Jehn, darstellerische Gegensätze von Galerist Anton Strobel, interessante Fotoarbeiten von Theo Stadtmüller sowie kritische Porträts und Genremalpraktiken in Pastellfarben von Wolfram Gothe.

Untermalt wird diese Ausstellung mit Lichteffekten im Außenbereich, die Lichtkünstler Wolfgang Potsch von Inselart gestalten wird, sowie poetische und musikalische Momente während der Öffnungszeiten.

Die Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung in der Villa Meixner ist am Freitag, 13. September, ab 19 Uhr. In die Arbeiten einführen werden Anton Strobel und Wolfram Gothe, die musikalische Umrahmung gestalten junge Talente der Jugendmusikschule. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 24.08.2019