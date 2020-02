Fachräume erkunden

Brühl/Ketsch.Die Marion-Dönhoff-Realschule lädt alle Interessierten – insbesondere aber die Schüler der vierten Klassen und deren Eltern – zu einem Tag der offenen Tür am Samstag, 7. März, von 10 bis 13 Uhr in das Schulgebäude ein.

Nach der Begrüßung und der Vorstellung des Schulprofils um 10 Uhr in der Aula haben die Besucher die Gelegenheit, sich über das Leben und Lernen an der Marion-Dönhoff-Realschule zu informieren. In geführten Kleingruppen oder selbstständig können die Besucher das Schulhaus erkunden und an den Infoständen am Marktplatz mit den Verantwortlichen der Bildungsstätte ins Gespräch kommen.

Die Anmeldung für die Aufnahme in die Realschule ist am Mittwoch, 11. März, und Donnerstag, 12. März, jeweils von 9 bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.02.2020