Familie Kracht feiert Zehnjähriges im Clubheim

Brühl.Uwe Schmitt war schon ziemlich stolz an diesem Abend: Es ist schließlich keine Selbstverständlichkeit mehr, dass ein Wirtsehepaar heutzutage ein Clubhaus zehn Jahre lang so toll bewirtet“, sagt der Vorsitzende des TV Brühl. „Es ist einfach großartig, wie gut Anke und Jürgen Kracht zum Verein passen.“

Darauf wurde am Mittwochabend mit Vereinsmitgliedern und Stammgästen kräftig angestoßen. Jürgen Kracht erinnerte an die Anfänge, als sie von der „Alten Pfalz“ in Schwetzingen hierher wechselten und gleich Anschluss an den Verein gefunden hätten. Ihn freute es besonders, den einzelnen Abteilungen hier ein gemütliches Zuhause geben zu können und doch noch immer so viele Gäste aus Schwetzingen und anderen Nachbargemeinden bewirten zu dürfen. Das Dankeschön seiner Frau Anke galt ganz besonders Jochen Schneider und seinem Team von der Eichbaum-Brauerei als verlässliche Partner.

Unser Bild zeigt Jürgen und Anke Kracht (v. l.), die sich gerade über eine Geburtstagstorte von Michael und Ulrike Utz freuen, im Kreise von Freunden. Links stehend TV-Vorsitzender Uwe Schmitt. jüg/Bild: gruler

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.01.2019