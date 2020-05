Familien liegen besonders am Herzen

Brühl/Ketsch.„Dankbar und mit Freude feiern die Kirchengemeinden in Brühl und Ketsch nach und nach wieder Gottesdienste – doch an ein normales Gemeindeleben ist bei weitem noch nicht zu denken“, bilanziert Diakon Heiko Wunderling die aktuelle Situation. Nicht nur die Vorbereitung auf Erstkommunion oder Konfirmation, auch die kirchliche Jugendarbeit müsse coronabedingt pausieren. Der schulische Religionsunterricht finde ebenfalls nicht statt.

In ökumenischer Verbundenheit haben die Verantwortlichen der evangelischen und katholischen Kirchen allen Grundschüler, deren Eltern und den Lehrern eine Grußbotschaft per Video gesandt. Vor der Schutzengelkirche stehend begrüßt Diakon Wunderling in dem Beitrag die Schüler und dankt zugleich den Lehrern und Eltern für deren Einsatz für die Kinder. Pfarrerin Almut Hundhausen-Hübsch und Pfarrer Marcel Demal nehmen in der Videobotschaft die Kinder mit auf Zeitreise. Sie tauchen ein in die Ostergeschichte, leihen Figuren ihre Stimmen und zeigen so, „dass das Leben durch Gottes Hilfe immer gewinnt“, wie es in dem Video heißt.

Stefanie Uhlig, Gemeindediakonin der evangelischen Kirche Ketsch, greift die Sorgen und Anliegen des Hier und Jetzt im Bittgebet auf. Das Vaterunser, das die Kinder aus dem Schulunterricht kennen, fasst Sorge und Freude zusammen.

Gemeinsam Hoffnung spenden

„Vom Anfang bis zum Ende hält Gott seine Hände über dir“, so singt Gemeindereferentin Nathalie Wunderling eines der bekanntesten Lieder des Religionsunterrichts. Worte des Abschieds verbunden mit der Vorfreude auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen spricht zum Schluss Gemeindereferentin Sigrun Gaa-de Mür von der katholischen Kirchengemeinde Brühl/Ketsch.

Im Video wird spürbar, dass die Kinder und deren Familien den Seelsorgern am Herzen liegen. Alle hoffen, sich schon bald wieder in den Schulen oder bei den kirchlichen Jungendgruppen treffen zu können. Auf den Homepages der Kirchengemeinden ist das Video zu sehen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.05.2020