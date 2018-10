Fantasievolle Kreationen kommen an

Brühl.Herbstmarkt? Sicher? Bei Temperaturen über 25 Grad mag man es nicht glauben, dass der Kalender bereits Mitte Oktober anzeigt. Zwei Tage beim 18. Herbstmarkt mit einer Vielfalt, die ihresgleichen suchte waren bestens besucht. Gleich, ob bei den künstlerischen Exponaten, dem Bühnenprogramm oder bei der Bewirtung, das Angebot bestach und gefiel, wie in jedem Jahr.

Erneut war es den Organisatoren gelungen Bekanntes und Beliebtes durch Neues zu bereichern: Papierdesignerin Melanie Beck zeigte eine unglaubliche Menge unterschiedlicher Motive, die Karten und Papier zierten; Claudia Knauber hatte Bilder „gemalt, gedruckt, geschnitten, genäht“ in begeisternden Mustern und Farbkombinationen. Gudrun Bauer zückte den Pinsel und setzte in fein abgestimmten Farben florale Muster auf Schachteln und viele Untergründe mehr. Wie das „malen“ mit Stoffen und Nähmaschine sowie Nadel und Faden geht, das zeigte die Patchwork-Künstlerin Marita Brüggemann an voluminös-farbigen Stoffkombinationen.

Desgleichen demonstrierte Uta Horn, die mit zart gefärbten Stoffen ganze Geschichten in Decken und Wandbehänge zaubert. Glaskugeln, rote, grüne, dazu Engel und Co. – bei Blanka Eimüller war der Blick schon auf das Weihnachtsfest gerichtet. Miniatur-Holzschachteln, zerbrechliche Eier aber auch filigrane Glaskugeln sind der Untergrund, den sich Monika Keller für ihre Feinkunst aussucht, um Naturabbildungen lebensecht zu verewigen. Saftig grünes Moos, fantasievoll geschwungene knorrige Äste und Pilze aus Draht dreidimensional geformt ergeben bei Rosemarie Löffert Gesamtbildnisse mit hohem Dekorationsfaktor.

Augen lassen sich täuschen

Gleich nach dem Eintreten in die gute Stube der Villa grüßten die knallfarbenen Portraits von Doris Sommer. Ihr Trägermaterial sind grobe und feinere Holzklötze, denen sie den harmonischen Gesichtsanstrich verleiht. Mit ruhiger Hand schnitt Gerhard Lucius aus weißem Karton feine Linien, die er wenig später aufklappte. Gebäude und Silhouetten entstanden so als Demonstration seines Könnens. Das wiederum spiegelte sich in den unzähligen kleinformatigen Bildern mit außergewöhnlicher Tiefe und Spiel fürs Auge, das sich durchaus täuschen lässt. Mal schienen Objekte zu schweben, ein anders Mal von Geisterhand betrieben im Dauerlauf.

Edles Geschmeide aus hochwertigen Metallen in Kombination mit Naturmaterialien wie Horn präsentierte Ewa Volkert den geneigten Damen, die gerne ausprobierten, wie die Schmuckstücke am eigenen Hals oder Ohr harmonierten. Lavendel in diversen Formen für den beruhigenden Duft im Heim hatte Hertha Werner dabei, als Füllung für kleine Beutelchen oder Kissen verarbeitete sie das Naturprodukt. Es lohnte der Blick ins Detail nicht nur im Inneren der Villa Meixner, auch beim Hort der Jahnschule lockte ein Verkaufsstand mit vielen liebevoll gestalteten Hinguckern. Von Zapfenmännchen angefangen über schönste Etageren aus ausgedienten Kaffeegedecken bis zu kleinen Engelchen aus Perlen zum Umhängen reichte das Angebot. Dazu gesellte sich eine große Auswahl an Marmeladen.

Wie aus Äpfeln Saft wird

Nur zwei Schritte entfernt stieg rechts der Duft frischer Waffeln in die Nase, die der Sonnenscheinhort anbot. Hier konnten Kinder und Erwachsene zudem ausprobieren, wie aus Apfelschnitzen süßer Saft gepresst wird – Sofortverkostung inbegriffen. Der Förderkreis Dourtenga und der Kulturfreundeskreis servierten leckeren Eintopf mit und ohne Wurst, wahlweise Zwiebelkuchen mit Neuem Wein. Die Kulinarik-Zutaten zum Verfeinern am heimischen Herd gab es bei der Ölmanufaktur Steinel mit Gepresstem aus Nüssen, Kernen und Saaten.

Günther Martin kredenzte Honigvielfalt mit passender Allround-Information. Gemüse, Obst, Wurst und diverse Brände hatte Harald Hund, der Obstbauer aus dem Schwarzwald vorrätig. Wer sich bei ihm eingedeckt hatte, holte sich bei Dieter Schlupp die passenden Kräuter und Gewürze. Käse-Köstlichkeiten bot die Käsemanufaktur Müller an die von Frischkäse bis Edelkäse alles in der Auslage hatte, dazu frische Fassbutter. Fruchtigen Senf und geschmacksintensive Liköre lockten an den Stand zu Bernd Weber, der obendrein hausgemachte Marmelade dabeihatte.

Dazu passte das schöne Bühnenprogramm von Chören der Schulen, der Klangfabrik, der Kerweborscht, der Chorgemeinschaft, der Marion-Dönhoff-Realschul-Band, der Jugendmusikschule und der Horte von Jahn- und Schillerschule die sich die Bühnenbretter teilten. Erneut war der Markt Treffpunkt für Fans in Sachen künstlerischer Gestaltung, Kulinarik sowie Musik und Singspiel.

