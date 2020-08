Fast 400 Bäume im Ort vom Sturm geschädigt

Von Ralf Strauch

Brühl. Es passierte innerhalb weniger Minuten, dass am Mittwochabend in der Hufeisengemeinde das Unwetter mit Brachialgewalt über Teile des Ortes hereinbrach „Es hat uns kurz aber heftig getroffen“, bilanziert Bürgermeisterstellvertreter Bernd Kieser in einer Stellungnahme der Gemeinde, „die Sachschäden sind hoch, doch Personenschäden sind in Brühl und Rohrhof nicht zu beklagen.“

Gegen 18 Uhr prasselte der Stark-regen mit Hagel auf Schwetzingen und Ketsch, insbesondere aber auf Brühl nieder - in der Hufeisengemeinde begleitet von einem besonders heftigen Sturm. Schnell wurde Gesamtalarm für die Feuerwehr Brühl ausgelöst und schon auf der Anfahrt zum Feuerwehrhaus war für die Einsatzkräfte klar, dass dies ein sehr langer Einsatz wird, berichtet Feuerwehrsprecher Cort Bröcker. Unzählige Baume waren umgestürzt, Straßenschilder waren umgeweht, Dächer teilweise abgedeckt.

Die Zahl der eingehenden Notrufe stieg von Minute zu Minute. Weitere Kräfte wurden umgehend aus anderen Kommunen nach Brühl beordert. „So unterstützten uns die Feuerwehren Ketsch, Hockenheim, Walldorf, Hemsbach, Eppelheim, Schwetzingen und Mannheim“, zählt Bröcker auf. Die Anzahl der Einsätze hatte gegen 20 Uhr bereits die Marke von 60 Alarmierungen überschritten.

„Eine genaue Zahl können wir erst in den nächsten Tagen vermelden, da uns die Notrufe über viele Kanäle erreichten und teilweise die Einsatzkräfte direkt auf der Straße angehalten wurden“, berichtet Kommandant Marco Krupp.

Eine Schneise der Verwüstung

Dabei überzog der Sturm nicht den gesamten Ort, sondern trat auf einer zunächst schmalen Schneise auf, die sich auf ihrem Weg Richtung Norden verbreiterte, allerdings nichts an Heftigkeit verlor. Augenzeuge Stanislaw Machnik berichtet von den Kleingärten „Heiligenhag“ am Sandstückerweg im Brühler Süden, dass der Sturm tatsächlich nur eine schmale Schneise geschlagen habe. Während in seinem Garten gesunde große Tannen wie Streichhölzer umgeknickt sind, in Nachbargärten armdicke Äste von Walnussbäumen heruntergebrochen seien, wären keine 40 Meter entfernt Tomatenhäuser aus Plastikfolien von den Böen vollkommen unberührt geblieben.

Besonders heftig wurde die Pro-Seniore-Residenz in der Mannheimer Landstraße (wir berichteten) und das benachbarte Eventhouse getroffen. Ein rund 200 Quadratmeter großer Teil des Daches in der Seniorenresidenz über den Mitarbeiterwohnräumen wurde aus der Verankerung gerissen und stürzte in den Innenhof. Dabei entstand ein solcher Schaden, dass zunächst von einer Einsturzgefahr ausgegangen wurde - das erwies sich später als unbegründet. So mussten sieben Senioren ihre eigentlichen Wohnräume verlassen und wurden in andere Zimmer der Einrichtung verlegt, berichtet Peter Müller von Pro-Seniore. Beim Eventhouse Weber löste sich ebenfalls ein großes Stück des Dachs.

Die Sicherungsmaßnahmen wurden in beiden Fällen von einem Großaufgebot des Rettungsdienstes begleitet. Das Technische Hilfswerk (THW) wurde ebenfalls zu diesen Einsatzstellen hinzugezogen, um die Gebäude zu sichern.

Auch zahlreiche Fahrzeuge wurden indirekt von der Wucht des Sturmes getroffen. Allein entlang der Friedensstraße brachen Äste von Straßen- und Gartenbäumen herab und beschädigten mindestens drei dort abgestellte Fahrzeuge. Außerdem begrub eine entwurzelte Tanne in der Silcherstraße ein Auto unter sich. Im Freibad bot sich ein Bild der Zerstörung, denn heruntergefallene Äste übersäten das gesamte Areal.

Teile wirbeln durch die Luft

Neben fast 400 Bäumen auf den Straßen wurden in Brühl und Rohrhof weitere Dächer teilweise abgedeckt, Ampelanlagen wurden beschädigt, Bauzäune umgeworfen und lose Teile fegten durch die Straße. „Ein Trampolin vom Bäumelweg flog bis zur Bassermannstraße“, berichtet Bröcker. So kam es im Internet zu oft kuriosen Meldungen in einem Gesucht-Gefunden-Chat.

Die Wehren waren am Sturmtag bis 2.30 Uhr im Einsatz und setzten die Arbeiten am Mittwoch fort, wobei sie nur für die Schäden im öffentlichen Raum zuständig sind. Dachabdeckungen, die nicht die Allgemeinheit gefährden, und umgestürzte Bäume in Privatgärten müssen durch die Eigentümer privat gerichtet werden. Dafür hat das Kompostlager nicht nur am Donnerstag, sondern auch an diesem Freitag, 14. August, von 9 bis 12 Uhr außerplanmäßig geöffnet, um den Bürgern zu ermöglichen, das Material der Sturmschäden dort zu entsorgen.

„Die Gemeinde kann stolz auf seine Feuerwehr, das Rote Kreuz und die Mitarbeiter des Bauhofs sein“, betont Bernd Kieser, „alle Rettungskräfte wurden kontaktiert, ob sie helfen könnten und fast alle waren da.“ Aber auch die Einwohner der Gemeinde hätten mit angepackt und geholfen, Straßen von Ästen und Bäumen zu befreien. „Das zeigt, dass auch hier der Zusammenhalt stimmt“, so der Bürgermeisterstellvertreter.

Für Kopfschütteln sorgten allerdings Einwohner, „die sich über das Blaulicht der Feuerwehr und die laufenden Motoren aufgeregt und beschwert haben, auch dass immer die Sirenen an seien müssen“.

Es besteht weiterhin Gefahr

Im Gerätehaus der Brühler Wehr wurde ein Leitstelle eingerichtet, dort liefen bis weit in die Nacht nicht nur alle organisatorischen Drähte zusammen, sondern es wurde auch vom Roten Kreuz innerhalb kürzester Zeit für die ehrenamtlichen Helfer eine Anlaufstelle geschaffen, in der sie sich zwischendurch kurz wieder stärken konnten.

Durch das schwere Gewitter bestehe weiterhin an den Wanderwegen und Anglerseen, in den Rheinauen und überall dort, wo sich Bäume befinden, eine große Gefahr durch Astbruch und umgestürzte Bäume, heißt es seitens der Gemeindeverwaltung. Daher solle man in den kommenden Tagen auf Spaziergänge dort verzichten und insgesamt sehr achtsam sein.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020