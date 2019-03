Faszination des Alltäglichen

Es ist eine tiefe und innige Verbindung: Kinder, die staunend vor schweren Maschinen stehen. So beobachtete ich drei Jungs, die mit glänzenden Augen den vorgefahrenen Müllwagen bewunderten. Sie verfolgten fasziniert jeden Handgriff der Arbeiter, schauten sich wissend an, als der Greifarm die Tonne nach oben transportierte und den Unrat in die Tiefen des Wagens verschwinden ließ. Immer wieder stieß sich das Trio gegenseitig an, machte auf bestimmte Aspekte der Technik aufmerksam und kommentierte mit Kennermiene, was da gerade passierte. Das Glänzen in den Augen zeigte die Begeisterung der drei.

Jeder, der Kinder hat, kennt die Faszination, die große Fahrzeuge – Bagger, Feuerwehrautos oder eben Müllwagen – auf kleine Menschen ausüben. Und woher kommt das? Die schweren Maschinen scheinen einer archaischen Zeit entsprungen, sie sind Artefakte roher Kraft aus einer Sphäre, die alles durchdringt und doch unzugänglich bleibt für alle, die nicht ihren Arbeitsalltag mit ihnen gestalten. Das Wunder, dass durch das Betätigen eines einzigen Hebels schwere Tonnen schier der irdischen Schwerkraft entrissen werden, zieht einfach in den Bann. Übrigens nicht nur Jungen, auch Mädchen.

Und so war es auch diesmal. Erst als der Müllwagen um die nächste Ecke bog, war die Glückseligkeit der technischen Begeisterung aus den Gesichtern der Jungs gewischt und der Alltag zog wieder ein. Die zuvor unterbrochenen Gespräche wurden wieder aufgenommen, als sei nichts geschehen.

Das einzige, was mich an der Szenerie dann doch wirklich noch längere Zeit beschäftigte, war die Tatsache, dass die drei Jungs mit ihren glänzenden Augen alle schon weit im Rentenalter waren. Schön, wenn man seine kindliche Begeisterung so lange bewahren kann.

