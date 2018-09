Feiern auf der Straße

Brühl.Von Jung bis Alt werden alle Generationen bedacht, wenn die 34. Brühler Straßenkerwe von Samstag bis Montag, 6. bis 8. Oktober, rund um den Messplatz und die Friedrich-Ebert-Straße im Ortskern gefeiert wird. Mit über 30 Ständen sowie vielen Auftritten von Brühler und Rohrhofer Vereinen, Musikbands aus der Region und einigen Überraschungen sorgen die Veranstalter für eine Menge Spaß. Ein großer Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und ein Familiennachmittag mit reduzierten Fahrpreisen am Dienstagmittag laden zum Besuch des vorderen Messplatzes ein.

Um die Grundstruktur des Festablaufs und die Standplätze kümmert sich Organisator Willy Krusig, vertreten durch Christel Weik sowie Bauhofleiter Sascha Mayer und Jochen Ungerer, Sachgebietsleitung Kultur, der Gemeindeverwaltung. Bürgermeister Dr. Ralf Göck wird das größte örtliche Volksfest zusammen mit den Kerweborscht eröffnen.

Umzug startet am Rathaus

Im Vorfeld veranstalten die „Brühl-Rohrhofer-Kerweborscht“ erneut einen Umzug, bei dem all die mitlaufen können, die Spaß daran haben. Am Samstag, 6. Oktober, treffen sich die Teilnehmer um 14.15 Uhr vor dem Brühler Rathaus, wo der Zug gegen 14.30 Uhr startet. Dabei sind die Mädchen und Jungen des Waldkindergartens und Jahnschulenhorts, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr und die Schützen der SG Brühl. Um 15 Uhr wird die Straßenkerwe dann von Bürgermeister Dr. Ralf Göck eröffnet. Geöffnet hat diese am Samstag von 14 bis 24 Uhr sowie am Sonntag und Montag von 11 bis 22 Uhr.

Zeitgleich zur Kerwe gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag, den die Mitglieder des Gewerbevereins Brühl & Rohrhof auf die Beine gestellt haben und zu dem Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen öffnen.

Die Gemeinde macht im Vorfeld der Kerwe auf die Polizeiordnung zur Begrenzung des Alkoholkonsums aufmerksam. Im Geltungsbereich der Straßenkerwe ist es auf den öffentlich zugänglichen Flächen außerhalb konzessionierter Freizeitflächen verboten, alkoholische Getränke mitzuführen, wenn aufgrund der konkreten Umstände die Absicht erkennbar ist, diese im Geltungsbereich der Verordnung konsumieren zu wollen, und überhaupt mitgeführtes Alkoholisches zu trinken. Die Gemeindeverwaltung bittet, auf das Mitbringen von Alkohol zu verzichten. Kontrollen durch die Polizeibehörde sind möglich. zg

