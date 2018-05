Feiertag bietet sich für Ausflüge an

Anzeige

Brühl.Vatertag ist Ausflugstag, wer zu Hause bleibt, trägt selbst die Schuld – da sind sich die beiden großen Angelsportvereine und die SPD in der Gemeinde einig. Und so laden sie am Donnerstag, 10. Mai, zu mehreren Festen rechts und links des Weidwegs ein.

Der traditionelle Treff der örtlichen SPD für die ganze Familie am Vatertag findet wieder von 10 bis 18 Uhr auf der Gänsweid am Weidweg statt. Die Sozialdemokraten bieten neben der Musik von DJ Dimi auch Gespräche mit den Gemeinderäten Gabriele Rösch, Hans Hufnagel, Roland Schnepf, Hans Zelt und Jürgen Meyer an. Auch mancher Parlamentarier, der die Region in Stuttgart oder Berlin vertritt, hat sich angekündigt.

Im lukullischen Teil werden neben Getränken aller Art ein Weißwurstfrühstück, und danach Gegrilltes und Frittiertes sowie Kaffee und Kuchen geboten.