Fernwärme geht zeitweise vom Netz

Brühl/Ketsch.Aufgrund von Umbauarbeiten am Pumpwerk in Ketsch wird die Fernwärmeversorgung am Dienstag, 20. August, von 21 Uhr bis Mittwoch, 21. August, voraussichtlich 9 Uhr vorübergehend außer Betrieb genommen, erklärt das Energieunternehmen MVV in einer Pressemitteilung.

In diesem Zeitraum kann es in einigen Straßenzügen von Ketsch und Brühl zu Beeinträchtigungen bei der Warmwasserversorgung kommen, sobald die hauseigenen Speicher leer sind, erklärt das Unternehmen.

Nach Abschluss der Arbeiten soll die Versorgung wieder zur Verfügung stehen. Die betroffenen Anwohner wurden bereits mit einem entsprechenden Anschreiben informiert.

Für diese Arbeiten nutzt MVV bewusst die Sommermonate, um die Wärmeversorgung in der Heizperiode nicht unterbrechen zu müssen, erklärt das Energieunternehmen und bittet um Verständnis für die erforderliche Maßnahme. zg

