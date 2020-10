Fernwärme wird abgestellt

Brühl.„Für eine langfristige Versorgungssicherheit investiert die MVV kontinuierlich in die Infrastruktur seiner Netze – aktuell in Rohrhof“, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu gehöre auch, dass das Unternehmen reparaturbedürftige Teile des Versorgungsnetzes rechtzeitig austausche, um ungeplante Störungen und damit Versorgungsunterbrechungen zu verhindern.

Doch dieser Austausch sorgt kurzzeitig selbst für eine Störung. So komme es zu einer Einschränkung der Wärmeversorgung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 5. auf 6. November, wird in einer Pressemitteilung angekündigt. So führt MVV dann an der Fernwärmetransportleitung in Rohrhof Sanierungen durch. Dabei wird ein Teilstück der Fernwärmeleitung in der Rheinauer Straße, Ecke Ahornstraße ausgetauscht. „Dafür muss die Versorgung von Donnerstag, 5. November, 17 Uhr, bis Freitag, 6. November, voraussichtlich 2 Uhr, unterbrochen werden“, erklärt das Unternehmen. Von der Abstellung sei nahezu der gesamte Ortsteil Rohrhof betroffen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Versorgung am Freitag, 6. November, gegen 2 Uhr wieder in Betrieb genommen werden könne. Das Unternehmen bittet um Verständnis. zg/ras

