Festhalle wird zu Klein-Paris

Brühl.Die Straßenlaterne schlummert friedlich vor sich hin, ein Fahrrad lehnt neben einem Zeitungsständer der französischen Tageszeitung „Le Monde“ und am Rand kann man ein kleines Café erahnen. Jörg Knör verwandelt in seinem Programm „Filou – Reloaded“ die Festhalle kurzerhand in den berühmten Pariser Montmartre und präsentiert die Crème de la Crème der Unterhaltung, die er selbst liebevoll „Knörs

...