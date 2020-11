Festspiele als digitales Experiment in Planung

Ketsch/Schwetzingen.Wie fast alle kulturellen Ereignisse musste im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie leider auch das traditionelle Kompositionsfestspiel des Vereins „TonArt“ abgesagt werden. Damals bestand noch die Hoffnung, die Veranstaltung zum Jahresende im gewohnten Rahmen nachholen zu können. Doch die Zeiten sind für die Kunst nicht besser geworden.

„TonArt“ plant deshalb ein Experiment: In Zusammenarbeit mit der Ketscher Musikschule Tatjana Worm soll das Kompositionsfestspiel am Samstag, 5. Dezember, von 17 bis 20 Uhr ohne Publikum stattfinden und live im Internet übertragen werden. Das mag eine Enttäuschung für Komponisten und Aufführende sein, für die der direkte Kontakt zum Auditorium und der Beifall des Publikums das Brot ihrer Kunst sind. Aber nur so lassen sich die Corona-Richtlinien einhalten.

Dafür steht die Veranstaltung online einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung, und ebenfalls online wird es möglich sein, über die Publikumspreise abzustimmen. Der Zugang wird über einen Link auf der Homepage des Vereins – www.tonart-ketsch.de – einzusehen sein. Und immerhin wird es Erstaufführungen von mehr als 40 Amateur-komponisten anzuhören, zu genießen und zu beurteilen geben, eingeteilt in die Altersgruppen Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Auch die Jury des Wettbewerbs wird zu Hause vor dem Bildschirm sitzen müssen. Juroren sind Olga Magidenko, Absolventin des berühmten Tschaikowsky-Konservatoriums in Moskau, wo sie bei Aram Khachaturian studierte; ihr kompositorisches Œuvre umfasst Klavierwerke, Kammermusik, Sinfonien und Vokalmusik einschließlich zweier Opern. Weiterhin Gyöngyi Weber, die Violine in Berlin studierte, wo sie auch als Lehrbeauftragte für Streicherpädagogik arbeitete, sie ist Solo- und Orchestergeigerin und Violinpädagogin und hat große Erfahrung als Jurymitglied in Musikwettbewerben (unter anderem bei „Jugend musiziert“). Bliebe noch Dr. Michael Rittmann, Vorsitzender des Vereins „TonArt“, sowie Sidney Corbett, der neu zur Jury gehört. Er war von 1985 bis 1988 Schüler von György Ligeti und ist jetzt Professor für Komposition an der Hochschule für Musik in Mannheim, zudem seit Jugendjahren aktiver E-Gitarrist – zu seinem kompositorischen Schaffen zählen neben zahlreichen Kammermusik- und Orchesterwerken auch mehrere Opern und weitere Vokalmusik.

