Feuerteufel auf der Spur?

Brühl.Auch wenn diesmal ein Feld im Süden von Brühl in Flammen stand, geht die Polizei von einem Zusammenhang mit einer vermeintlichen Brandserie aus: Seit Anfang Juli standen im Norden der Gemeinde und im Mannheimer Stadtteil Rheinau bereits 16 Mal landwirtschaftliche Flächen in Flammen (wir berichteten). In den frühen Morgenstunden des gestrigen Donnerstags waren es 200 Quadratmeter Feld beim Pferchstückerweg.

Beim Eintreffen der Wehr stand das Feld nahe beim dortigen Friedhof bereits lichterloh in Flammen. Zwei Trupps mit Atemschutzmasken bekämpften den Brand und konnten ihn rasch unter Kontrolle bringen. So wurde ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf dem trockenen Areal verhindert.

Empfindliche Strafe droht

Schnell verbreitete sich gestern im Ort die Nachricht, dass die Polizei diesmal dem Täter dicht auf der Spur sei – die Gerüchteküche brodelt. „Es gibt einen Anfangsverdacht, der allerdings jetzt noch weiter überprüft werden muss“, erklärte ein Polizeisprecher auf Nachfrage dieser Zeitung, „noch ist nichts wirklich spruchreif, aber es scheint eine heiße Spur zu sein“. Sollte sich der Verdacht erhärten, muss der vermeintliche Feuerteufel wohl mit einer deutlichen Strafe rechnen. ras

