Nicht nur die Sieger bekamen eine Medaille, sondern alle, die teilgenommen haben. Der Spaß stand klar im Vordergrund. So auch bei der neunjährigen Hannah, die mit ihren Eltern aus Mannheim-Neckarau nach Brühl gekommen ist. „Ihre Oma wohnt hier um die Ecke und hat Hannah beim Wettbewerb angemeldet. Erst wollte sie nicht, weil sie dachte, dass sie sowieso keine Chance habe, aber nachdem sie erfahren hat, dass jeder was bekommt, hat sie sich drauf gefreut“, sagte Mutter Stephanie. Sie ist es auch, die eine Anregung für Patrick Berndt hat: „Es wäre doch eine Gaudi, wenn man so eine Veranstaltung auch für Erwachsene machen könnte. Da hätten nicht nur wir, sondern auch die Kinder was zu lachen.“ Und vielleicht ist es schon im nächsten Jahr soweit und die Erwachsenen düsen die Rutsche hinab ins Wasser.

Bäderleiter Patrick Berndt freute sich über die tollen Leistungen der Teilnehmer und über die Unterstützung seines Teams, „ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre“. Hinzu komme, dass ,ProMinent‘ aus Heidelberg den Wettbewerb mit Preisen wie Basecaps und Powerbanks sowie beim Kauf der Medaillen unterstützte“. vas

Zum Thema Wasserrutschen-Wettbewerb