Brühl.Zahlreiche Einsatzfahrzeuge von Polizei, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst trafen gestern Mittag auf dem Parkplatz des Wohnblocks in der Ketscher Straße ein. Betretene Stimmung herrschte bei den Hilfskräften, deren schneller Einsatz nicht hatte verhindern können, dass ein Betriebsunfall bei einem Müll-Container-Dienst dort ein Menschenleben forderte.

In den Mittagsstunden war die Feuerwehr alarmiert worden und rückte sofort mit sieben Fahrzeugen aus Brühl und Ketsch an. Bei der Ankunft auf dem Betriebsgelände gingen die Einsatzkräfte zunächst noch von einem Brand aus, weil die Fahrzeughalle komplett verqualmt war. Wie sich jedoch schnell herausstellte, war – wohl bei Reparaturarbeiten – Hydrauliköl aus einem Lastwagen ausgetreten und verdampft ohne sich zu entzünden, heißt es in einer Erklärung der Feuerwehr.

Als der Qualm so weit verschwunden war, dass man etwas sehen konnte, entdeckten die Rettungskräfte den 68-jährigen Firmenchef, der von einem Hydraulikarm des Lastwagens eingequetscht war. Die Feuerwehr versuchte, wie weiter gemeldet wird, sofort alles, um den offensichtlich schwer verletzten Mann zu befreien. Jedoch stellte der eintreffende Notarzt fest, dass jede Hilfe vergebens ist – der Unternehmer war seinen Verletzungen bereits erlegen.