Fische aus Papier

Hallo Kinder! Toll, was die Klasse 1a da gezaubert hat, oder? Wusstet ihr übrigens, dass ihr euch ein eigenes Aquarium basteln könnt? Das geht ganz einfach! Ihr braucht nur einen alten Schuhkarton, ein Blatt Papier, Farben, Klebstoff und etwas Schnur. Zuerst kümmert ihr euch um den Schuhkarton. Damit der später wie ein Aquarium aussieht, müsst ihr den Deckel abnehmen und den Boden des Kartons innen blau anmalen. Dann die Kiste auf eine der beiden langen Seiten stellen. Nun zeichnet ihr auf das Papier bunte Meerestiere wie Fische oder Seesterne, die ihr anmalt und ausschneidet. Ihr könnt auch Algen malen und diese auf euren Hintergrund in den Schuhkarton kleben. Jetzt wird es etwas knifflig – fragt am Besten eure Eltern um Hilfe. Ihr klebt nun die Schnur mit dem einen Ende an eure Meeresbewohner und mit dem anderen Ende oben an den Schuhkarton, so dass die Meerestiere vor dem blauen Hintergrund hängen. Fertig ist euer Aquarium!

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.07.2020