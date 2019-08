Fischer zünden ein Feuerwerk

Brühl.Das 68. Fischerfest des Angelsportvereins Rohrhof steht in den Startlöchern. Von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, wird eine ausgewogene Mischung aus Programmpunkten, Unterhaltungsmusik und einem Angebot an Fisch- und Fleischspezialitäten mit einer großen Getränkeauswahl auf dem Rohrhofer Messplatz in der Gartenstraße geboten.

Den Start ins Fischerfest bildet am Freitag um 20 Uhr der Bieranstich durch Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Der Fischerfestsamstag ist mit der Proklamation des Fischerkönigs und seiner Prinzen ist erklärter Höhepunkt für alle Vereinsaktiven. Das Programm startet mit dem Fischessen für geladene Rohrhofer Senioren ab 10 Uhr. Gegen 20 Uhr wird der neue Fischerkönig geehrt und gefeiert.

Am Sonntag lädt der Verein ab 10 Uhr zu einem Frühschoppen mit dem Musikkorps des Polizeipräsidiums ein. Ab 14 Uhr richten sich ein Spielangebote an die jungen Gäste. Ab 18 Uhr ist der Fischertreff.

Am Abschlusstag ab 19 Uhr findet ein „Rohrhofer Abend“ statt, den örtliche Vereine gestalten. Erstmalig wird ein Abschlussfeuerwerk gegen 22 Uhr gezündet. ras

