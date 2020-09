Fischerfest als Herzensanliegen

Startseite

Von 31 Wohnmobilen die Ersatzräder gestohlen - Rund 13.000 Euro Schaden

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 28. auf 29. August, haben unbekannte Diebe die Ersatzräder von insgesamt 31 Wohnmobilen in Hockenheim gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Fahrzeuge auf einem frei ...