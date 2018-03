Fischerfest findet im Spätsommer statt

Anzeige

Es folgte der Jahresbericht des Sportwartes Sascha Herm. Über das traditionell durchgeführte Seniorenangeln des Vereins berichtete Hans Heid. Der Vorsitzende Schäfer gab anschließend die Termine für das laufende Jahr bekannt. Fest im Kalender eingetragen sind beispielsweise an Karfreitag, 30. März, der Straßenverkauf von gebackenem Fisch auf dem ASV-Vereinsgelände am Weidweg, das Vatertagfest am Donnerstag, 10. Mai, sowie das Fischerfest auf dem Vereinsgelände am Wochenende 25. und 26. August. Außerdem wolle der Verein am Samstag, 18. August, Kinder zum Ferienprogramm am Volkschen Weiher einladen. Daneben stehen aber auch Instandhaltungsmaßnahmen rund um das Vereinshaus im Kalender. Dafür sind zunächst die beiden Samstage, 10. März und 17. März, vorgesehen.

Langjährige Treue gewürdigt

Bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden der Pacht- und Hegegemeinschaft wurde einstimmig Sascha Herm für das Amt ausgewählt.

Nach der Arbeit stand bei der Mitgliederversammlung das Vergnügen an. Vorsitzender Schäfer brachte seine Freude zum Ausdruck, zwei treue Mitglieder begrüßen und ehren zu dürfen. Für seine 60-jährige Zugehörigkeit zum Angelsportverein erhielt das Ehrenmitglied Adolf List eine goldene Ehrenurkunde mit Präsent. Für 40-jährige Treue wurde Hans Peter Stricker eine goldene Ehrenurkunde mit Präsent überreicht. Den Ehrenamtspass erhielten Heinrich Herm und Stefan Schäfer. ahe

